Коммунальщики умудрились избавить петрозаводчан от знаменитой лужи в центре

Служба заказчика восстановила работоспособность системы ливневой канализации на перекрестке улиц Титова-Кирова.
Как на своей странице в социальной сети сообщил депутат Петросовета Андрей Ушаков, «вечная лужа» на перекрестке улиц Кирова и Титова осталась в прошлом.
Силами МКУ «Служба заказчика» восстановлена работоспособность системы ливневой канализации на этом участке, отметил депутат.
«Водоотвод обеспечивается теперь путем врезки в магистральную сеть ливневой канализации, проходящую вдоль проспекта Карла Маркса», — заявил Ушаков.
Напомним, ранее привести в порядок инженерные сети в этой части города обещала врио главы карельской столицы Инна Колыхматова.
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