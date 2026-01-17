Коммунальщики устранили повреждение на сетях на Кукковке

Аварию на Кукковке устранили на час раньше обещанного.

Компания «ПКC-Теплосети» возобновила подачу тепла на Кукковке. Дальше дело за управляющими компаниями, которые будут подключать сами дома.

— Благодаря слаженной работе наших сотрудников, завершить работы удалось на час раньше, чем планировалось, — отметили коммунальщики.

Восстановить теплоснабжение в 219 домах на Кукковке помогли мастера, слесари, сварщики и водители ПКС — Тепловые сети. Всего 20 человек. Полный список опубликован в паблике компании.

Напомним, сегодня ночью было отключено теплоснабжение в микрорайоне Кукковка. Как сообщили коммунальщики, произошло повреждение магистральной теплосети. Для безопасного проведения ремонтных работ с 01:00 было отключено теплоснабжение. Без тепла и горячей воды остались жители двух сотен домов и воспитанники Петрозаводского кадетского училища.

В компании уточнили, что труба, получившая повреждение, имеет высокую степень износа — более 80%. Ее не меняли 45 лет, она была проложена в момент создания микрорайона. Его полная модернизация уже запланирована в рамках инвестиционной программы на 2027 год. К повреждению привело резкое потепление, оно создало критическую нагрузку и привело к излому. На трубе появилась трещина длинною 30 см. Ситуацию под контроль взяли городские и республиканские чиновники.