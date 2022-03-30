Коммунальщики в Карелии с помощью прокуратуры убрали лед и снег с крыш домов

В Кондопожском районе Карелии прокуратура заставила коммунальщиков убрать с крыш домов снег и лед, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Кондопожского района провела проверку по обращениям жителей Кондопоги, которые пожаловались на ненадлежащего оказания жилищно-коммунальных услуг.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выехали к домам, расположенным по улицам Комсомольской, Бумажников и Пролетарской. Осмотренные 13 многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет Кондопожское ММП ЖКХ, на момент проверки имели скопление снега и наледи (сосулек) на краях кровель.

Указанные обстоятельства свидетельствовали о ненадлежащем исполнении управляющей организацией обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирных домов, что, в свою очередь, создавало потенциальную угрозу нарушения прав граждан на безопасное и комфортное проживание и могло стать причиной получения ими травм и повреждения имущества.

Ввиду изложенного, прокуратурой района в адрес исполнительного директора Кондопожского ММП ЖКХ в тот же день было внесено представление с требованием незамедлительного устранения нарушений закона, которое было рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо, допустившее указанные нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Нарушения при организации уборки снега и льда устранены.