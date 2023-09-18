Коммунальщики вернули горячую воду в 40 жилых домов Петрозаводска

Вечером 19 сентября аварийные службы восстановили горячее водоснабжение в районе Первомайского проспекта.
Во вторник, 19 сентября, в 19.05, горячая вода вернулась в 38 домов по улицам Шотмана, Краснофлотская, Железнодорожная и на Первомайском проспекте.
Об этом сообщили в ЕДДС карельской столицы. Напомним, в 10.00 произошла коммунальная авария в районе Первомайского проспекта.
Был поврежден трубопровод магистральной тепловой сети компании «ТГК-1».
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