Коммунальщики вернули холодную воду воспитанникам детского сада в Петрозаводске

Водоснабжение восстановили в детском саду на улице Зайцева в карельской столице.
Холодное водоснабжение в детском саду № 56 «Марьяне» на улице Зайцева, д. 27 было восстановлено, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Напомним, во вторник, 7 ноября, в 09.30 в дошкольном учреждении прекратилась подача холодной воды.
Коммунальную аварию устраняли специалисты АО «ПКС — Водоканал».
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