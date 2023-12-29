Коммунальщики вернули на учебу медвежьегорских школьников

Аварийная бригада восстановила водоснабжение в школе №3 Медвежьегорска.

Водоснабжение в медвежьегорской школе № 3 восстановлено, сообщил в социальной сети глава районной администрации Максим Антипов.



«Дополнительно был организован подвоз воды, для приготовления пищи. Сейчас образовательное учреждение работает в штатном режиме», — написал чиновник.



Напомним, утром 9 января в подвале школы № 3 прорвало трубу водоснабжения.



Также, по словам Антипова, в пиндушской школе им. Г. Исакова и медвежьегорской школе № 1 сокращены уроки из-за низких температур в помещениях.



В корпусе пиндушского детского сада «Родничок» на улице Ленина, 8 нет водоснабжения, причина устанавливается. Запас воды есть.



Решение о продолжении обучения власти «примут чуть позже», добавил чиновник.