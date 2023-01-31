Коммунальщики вернули тепло в детсад и еще 33 дома на Зареке в Петрозаводске

Днем 16 февраля произошло аварийное отключение тепла в 34 домах Петрозаводска.

Аварийные службы АО «ПКС - Тепловые сети» восстановили теплоснабжение в 34 домах карельской столицы, рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города.



Напомним, 16 февраля в 14.00 из-за коммунальной аварии без тепла остались 34 здания, в том числе детский сад №70 «Цветик-семицветик» на проспекте Александра Невского, 15-А.