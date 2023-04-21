Коммунальщики вернули воду в детсад «Дельфинчик» и еще в 9 домов Петрозаводска

В ЕДДС сообщили о ликвидации коммунальной аварии в двух районах Петрозаводска.

В воскресенье, 11 июня, в 11.40, возобновлена подача холодной воды в детский сад №12 «Дельфинчик» по адресу проспект Александра Невского, 66-А.



Также коммунальное благо вернулось жильцам следующих домов: №№ 8, 9, 11, 11-А и 15 по Лесной улице; №№ 3, 5, 7 и 8 по проспекту Александра Невского.



Отметим, на ликвидацию протечек водопровода аварийной бригаде АО «ПКС-Водоканал» потребовалось два часа.