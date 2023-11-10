Коммунальщики вернули воду в крупный район Петрозаводска

Холодное водоснабжение восстановили в домах Октябрьского района карельской столицы.
Холодное водоснабжение на ул. Зайцева, д. 31, 33, ул. Лисицыной, д. 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 9А было восстановлено, собщили в ЕДДС Петрозаводска.
Напомним, в пятницу, 10 ноября, в 09.00 часов холодную воду отключили из-за плановых работ на сетях АО «ПКС-Водоканал».
Работы выполняли специалисты ООО «УМР КСМ».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание