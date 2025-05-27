Коммунальщики вернули воду жителям поселка в Лахденпохском районе

Авария ликвидирована, но в перспективе требуется замена трубопровода.

Сотрудники Водоканала устранили три утечки на напорной линии, протяжённость которой 4 км. Добираться до них пришлось по пересечённой местности, в том числе и почти вплавь по затопленной дороге, рассказали сотрудники Водоканала.

Временное решение найдено, сообщили коммунальщики. В результате скорость набора уровня воды стала быстрей почти в 2 раза. Однако нужны капитальные работы.

«Необходимо совместно с администрацией района поработать над полной заменой этого четырёхкилометрового участка на современные трубы ПНД», — отметили сотрудники Водоканала.

Все жилые дома скоро будут с водоснабжением, заверили коммунальщики. А вот промзона поселка пока останется без воды в связи с подозрением, что утечка находится именно там, на чьей-то территории.

Власти поблагодарили жителей поселка за терпение. Воду в поселке отключили 31 мая. Двое суток ее подвозили жителям машинами.