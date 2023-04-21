Коммунальщики временно перекроют одну из оживленных дорог на окраине Петрозаводска

В районе Рыбка изменится схема движения, рассказали в мэрии столицы Карелии.

С 15 июня в Петрозаводске закрыли сквозной проезд по Новосулажгорской улице.



На одном из участков ООО «МТЭР Санкт-Петербург» проведет модернизацию магистральной тепловой сети. Срок завершения работ - не позднее 26 июля.



Объехать водители смогут по улицам Пограничной, Сулажгорской, Транспортной и Первомайскому проспекту.



На них установят информационные знаки, где укажут направления движения, сообщили в администрации города.









