Коммунальщики временно перекроют одну из оживленных дорог на окраине Петрозаводска

В районе Рыбка изменится схема движения, рассказали в мэрии столицы Карелии.
С 15 июня в Петрозаводске закрыли сквозной проезд по Новосулажгорской улице.
На одном из участков ООО «МТЭР Санкт-Петербург» проведет модернизацию магистральной тепловой сети. Срок завершения работ - не позднее 26 июля.
Объехать водители смогут по улицам Пограничной, Сулажгорской, Транспортной и Первомайскому проспекту.
На них установят информационные знаки, где укажут направления движения, сообщили в администрации города.
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