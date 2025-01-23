Коммунальщики вывезли более 20 тысяч тонн снега с улиц Петрозаводска

Кондопожское ДРСУ отчиталось перед администрацией города.
Кондопожское ДРСУ вывезла 23,2 тысяч тонн с улиц карельской столица. Компания предоставила фото- и видеоотчет в паблике ООО «Кондопожское ДРСУ».
«Данные мероприятия выполняются преимущественно в ночное время, что обусловлено меньшей интенсивностью движения транспортных средств и отсутствием (меньшим количеством) припаркованных вдоль проезжей части машин», — сообщили авторы поста.
Снег Кондопожское ДРСУ вывозит на территорию снежной свалки в районе Вытегорского шоссе.
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