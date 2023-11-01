Коммунальщики закапывают припаркованные машины при уборке Петрозаводска

Автолюбители недовольны методами работы коммунальных служб

Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» по имени Владислав Андреевич обратился к работникам коммунальных служб республиканской столицы:



«Обращаюсь к „вежливым“ трактористам, или кто там дороги чистят, вы бы хоть немного думали о людях, а не только о себе. А если кому-то срочно надо в больницу или еще по каким важным делам и нет лопаты под рукой?!» — написал петрозаводчанин.











Напомним, ранее пешеходы обратили внимание властей на отсутствие тротуаров на улице Островского.