Коммунальщики заставят водителей Петрозаводска искать пути объезда

В понедельник, 13 февраля, изменится схема движения на Голиковке в столице Карелии.

По информации АО «ПКС-Тепловые сети», с 13 февраля в Петрозаводске изменится схема движения транспорта на Голиковке.



Проезд автомобилей будет закрыт на участке Лососинской набережной от Стадионного моста до улицы Маршала Мерецкова. Временные неудобства связаны с реконструкцией сетей теплоснабжения, сообщили в мэрии города.



На время работ на участке Лососинской набережной, от улицы Калинина до Стадионного моста, организуют двустороннее движение. Проезд к домам №№ 7, 9, 11, 13, 15 и 17 будет доступен со стороны улицы Володарского.



Подробности опубликованы в сообществе «ПКС-Тепловые сети».



Администрация Петрозаводска призывает горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и ПДД, а также заранее планировать пути объезда.