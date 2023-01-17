Коммунальщики заставят водителей Петрозаводска искать пути объезда

В понедельник, 13 февраля, изменится схема движения на Голиковке в столице Карелии.
По информации АО «ПКС-Тепловые сети», с 13 февраля в Петрозаводске изменится схема движения транспорта на Голиковке.
Проезд автомобилей будет закрыт на участке Лососинской набережной от Стадионного моста до улицы Маршала Мерецкова. Временные неудобства связаны с реконструкцией сетей теплоснабжения, сообщили в мэрии города.
На время работ на участке Лососинской набережной, от улицы Калинина до Стадионного моста, организуют двустороннее движение. Проезд к домам №№ 7, 9, 11, 13, 15 и 17 будет доступен со стороны улицы Володарского.
Подробности опубликованы в сообществе «ПКС-Тепловые сети».
Администрация Петрозаводска призывает горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и ПДД, а также заранее планировать пути объезда.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание