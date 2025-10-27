РЕКЛАМА
Тема недели
Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем
28 октября, 10:45 Статьи
Обществоведение
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
Кинотетрис
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Новости

Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского

19:08

Новые грузовые автомобили будут приобретены для лесных пожарных Карелии

18:55

Коммунальщики завершили первый этап реконструкции тепловых сетей на Ключевой

18:03

Артур Парфенчиков назвал приоритеты трехлетнего бюджета Карелии

17:29

Дождливо, до +8°С: прогноз погоды на 29 октября

17:01

Боксер из Карелии Роман Богданов будет защищать честь России на Первенстве Европы

16:40

Новый тренер хоккейной команды «Динамо-Карелия» рассказал о будущем коллектива

16:30

Готовность Лососинской плотины к осеннему половодью оценила межведомственная комиссия

16:22

Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

16:15

Призыв на военную службу в России станет круглогодичным

16:01

Шакала впервые обнаружили в лесу в Карелии

15:40

Умер актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

15:21

В Госдуме хотят отменить штрафы водителям за нарушения из-за ям на дороге

15:12

Налоговики Карелии рассказали об изменении правил расчета налогов на землю и имущество граждан

15:00

Похититель велосипедного колеса из Петрозаводска объявлен в розыск

14:41

Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

14:20

Петрозаводские энергетики модернизируют освещение в сквере имени Шотмана

14:05

Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

13:57

В Петрозаводске юный водитель сбил подростка на пешеходном переходе

13:49

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе над Петрозаводском

13:34

Пострадавшему от мошенников жителю Карелии удалось вернуть часть суммы

13:14

Под Петербургом пресечена работа нелегальной майнинг-фермы с ущербом свыше 1 млрд рублей

13:00

Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска

12:50

В Петрозаводске начали строить лесопильный завод за 3 млрд рублей

12:41

Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии в минувшие выходные

12:27

В Петрозаводске сбили 45-летнего мужчину

12:11

Мед из непонятного сырья обнаружили в Карелии

11:52

В России предложили ввести «шведский стол» в школах

11:37

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

11:21

В День народного единства в Петрозаводске пройдет общенародный крестный ход

11:10

В МВД рассказали о схемах мошенников в «черную пятницу»

11:03

Легковой автомобиль перевернулся и врезался в фонарный столб под Петрозаводском

10:49

В Петрозаводске проведут фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому

10:32

Пенсионер из Петрозаводска инвестировал в карман мошенников более 1,2 млн рублей

10:11

На озере в Карелии опробовали «подводный радар» для изучения ихтиофауны

10:04

11-летняя девочка получила травму на уроке физкультуры в Петрозаводске

09:49

В Карелии сняли выпуск нового гастрономического шоу

09:29

Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

08:59

Жителю Карелии вынесли приговор за убийство двух человек

08:39

Видеообращением к президенту страны, которое записали жители квартала в Петрозаводске, заинтересовался Следком России

08:22

«Достойнейших жён» мифологических героев определят в Выставочном зале Петрозаводска

08:02

«Яблочный» депутат Петросовета Ольга Тужикова досрочно покидает свой пост

07:44

Звёзды игровой индустрии оценят разработки начинающих программистов из Петрозаводска

07:22

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

07:05

Грибной парфюм из Карелии представили на выставке в Петербурге

06:43

Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года

00:12

В Петрозаводске начинает действовать запрет на стоянку возле Онежской набережной

23:36

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 27 октября

22:20

В Германии взорвали две башни самой мощной атомной электростанции

20:02

Турпоток на остров «Кижи» достиг исторического максимума

19:32

Житель Беломорска погиб в ходе СВО

19:02

Сегежанин предстанет перед судом за попытку подкупа дорожных полицейских

18:43

Правительство РФ утвердило мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации

18:20

В московском метро запустили поезд с рекламой Карелии

17:52

Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тысяч рублей

17:32

Дополнительные авиарейсы запустят в Калининград в новогодние каникулы

17:16

Дожди, ветер и до +8°С: прогноз погоды в Карелии на 28 октября

17:01

Мужчина в Петрозаводске украл полную тележку продуктов

16:36

Минфин поменяет правила выдачи семейной ипотеки

16:18

«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске

16:02

Компания «КСМ» поделилась новостями со строительной площадки дома-интерната в Костомукше

15:55

Власти Сортавальского округа нашли средства на асфальтирование дороги на остров Риеккалансаари

15:48

Карельские колонии за 9 месяцев произвели товаров и услуг на 223 млн рублей

15:32

Сферум в MAX стал доступен для жителей Карелии

15:22

Подозреваемая в краже петрозаводчанка объявлена в розыск

15:10

Опубликована программа Дня народного единства в Петрозаводске

14:55

В Петрозаводске ищут актеров на роли бомжей

14:32

Стали известны сроки завершения строительства Курганского моста в Петрозаводске

14:22

12-летняя чемпионка мира по тайскому боксу из Карелии рискует пропустить Чемпионат Европы

14:02

В Петрозаводске 18 водителей отстранены от управления

13:16

В Первомайском районе Петрозаводска изменилась схема движения

12:41

Посёлок и территория на севере Карелии вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма

12:28

Ветеранам СВО могут оказать помощь в трудоустройстве

12:14

В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки

12:11

Стало известно, кто заказал похищение футболиста «Зенита»

11:55

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе в Подмосковье

11:33

Стоимость проезда в междугородних автобусах Карелии повысится

11:27

Новый турмаршрут вокруг Онежского озера создадут в Карелии

11:16

Российская спортсменка выиграла серебро на Кубке Европы

11:02

22-летняя девушка пострадала в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

10:44

Стартовал приём заявок на премию «Служение»

10:30

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

10:22

Две бани горели ночью в поселке Сяпся в Карелии

10:01

Количество рейсов в Сочи увеличат в 2026 году

09:47

В Пермском крае задержали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Петрозаводска

09:32

В Карелии в ходе обследований мужского здоровья медики обнаружили кисту почки у 29 пациентов

09:00

В Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы

08:40

Забор на восточной границе Финляндии стал неожиданной достопримечательностью для туристов

08:19

Результаты пробы воды после разлива нефтепродуктов около Лахденпохьи вызывают обеспокоенность

08:01

Энергетики Карелии предупредили о плановых отключениях электричества на этой неделе

07:37

В России началась длинная шестидневная рабочая неделя

07:20

Пропавший 18 октября 67-летний житель Костомукши найден мертвым

06:56

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

06:37

Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере

00:12
Коммунальщики завершили первый этап реконструкции тепловых сетей на Ключевой
Сегодня 18:03 Благоустройство
В мэрии Петрозаводска сообщзили о завершении первого этапа строительства теплотрассы на Ключевой.

фото: © скрин с видео

В ближайшие дни восстановят движение по Судостроительной улице, рассказала на своей странице в ВК глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

— Это значит, что на свою конечную станцию на Кемской улице вернутся троллейбусы № 1. Там же своих рейсов будут дожидаться и троллейбусы № 3. Их маршрут мы продлили по просьбе жителей Ключевой, — сообщила Инна Колыхматова.

Асфальт на Судостроительной улице уже уложен. Сейчас «ПКС-Тепловые сети» завершают благоустройство прилегающей территории.

Строительство новой теплотрассы стало возможным благодаря поддержке Минстроя Карелии. Работы ведутся по федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года». Они пройдут в два этапа: первый — завершили, следующий — в 2026-м. Теплоснабжение Ключевой станет надежнее, подытожила Инна Колыхматова.

Напомним, движение по участку дороги от улицы Судостроительной до улицы Кемской на Ключевой закрывали на пять месяцев с 9 июня.

 

Республиканский фестиваль по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala» прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске проходит выставка "Культурное наследие коренных народов севера" (0+)
Фестиваль карельской дизайнерской одежды "Северный свет" прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске торжественно открыли движение по новому Лобановскому мосту
Петрозаводские врачи рассказали о важности отдыха

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

