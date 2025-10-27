Коммунальщики завершили первый этап реконструкции тепловых сетей на Ключевой

В мэрии Петрозаводска сообщзили о завершении первого этапа строительства теплотрассы на Ключевой.
В ближайшие дни восстановят движение по Судостроительной улице, рассказала на своей странице в ВК глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
— Это значит, что на свою конечную станцию на Кемской улице вернутся троллейбусы № 1. Там же своих рейсов будут дожидаться и троллейбусы № 3. Их маршрут мы продлили по просьбе жителей Ключевой, — сообщила Инна Колыхматова.
Асфальт на Судостроительной улице уже уложен. Сейчас «ПКС-Тепловые сети» завершают благоустройство прилегающей территории.
Строительство новой теплотрассы стало возможным благодаря поддержке Минстроя Карелии. Работы ведутся по федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года». Они пройдут в два этапа: первый — завершили, следующий — в 2026-м. Теплоснабжение Ключевой станет надежнее, подытожила Инна Колыхматова.
Напомним, движение по участку дороги от улицы Судостроительной до улицы Кемской на Ключевой закрывали на пять месяцев с 9 июня.