Коммунальщиков оштрафовали за неубранный в поселке Карелии мусор

Прокуратура Пряжинского района по жалобам жителей поселка Чална провела проверку МУП "Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом", отвечающего за вывоз твердых бытовых отходов.

Как выяснили прокуроры, с 31 декабря 2017 года по 10 января 2018 года мусора в Чалне не вывозился и скопился. Таким образом были нарушены права населения на санитарно-эпидемиологическое благополучие.

По данному факту прокуратура района в отношении муниципального предприятия возбудила дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

"По результатам рассмотрения дела постановлением управления Роспотребнадзора по Республике Карелия юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - отметили в прокуратуре Карелии.