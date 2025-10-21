Коммунальщиков за неготовность к зиме ждет увеличение штрафов

За неготовность к отопительному сезону будут штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей.
Закон об ужесточении ответственности коммунальщиков, приняла Госдума. Он вводит штрафные санкции для недобросовестных теплоснабжающих организаций и руководства муниципалитетов за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме. Для должностных лиц они составят 5-10 тысяч рублей, для юридических — до 20-40 тысяч, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— Вопрос прохождения отопсезона оставляем на контроле, — заверил председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя принятие закона в своем телеграм-канале. — Важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности. В домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло.
По словам спикера, для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.
— К сожалению, каждый год начало отопительного сезона сопровождается порывами на теплосетях, аварийными остановками котельных и другими чрезвычайными ситуациями, — отметил в комментарии «Российской газете» депутат ГД Джамаладин Гасанов. — Городские системы жилищно-коммунального хозяйства изношены из-за многолетнего использования. Коммунальные службы хоть и занимаются латанием аварийных участков, все равно не могут избежать прорывов и аварий. К тому же строительство многоквартирных домов часто осуществляется без учета существующей инфраструктуры ЖКХ.
Согласно его оценке, введение значительных штрафов создаст превентивный эффект, заставит недобросовестных исполнителей более серьезно относиться к вопросам ремонта котельных, проверке труб и подготовке инфраструктуры, не дожидаясь возникновения аварийных ситуаций.
Напомним, в Госдуме предложили изменить график подключения отопления.