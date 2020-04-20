Коммунисты Карелии предлагают вывесить красные флаги на окнах в честь юбилея Ленина

Карельский республиканский комитет КПРФ предлагает жителям республики принять участие во всероссийской акции "Ленин с нами", посвященной 150-летию со дня рождения вождя революции.

В этом году 22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Поскольку из-за карантина запрещены любые массовые мероприятия, коммунисты предлагают отметить памятную дату "домашней" акцией.

"Мы знаем - дело Ленина, его мысли, идеи, дела - актуальны как никогда. И призываем всех отметить 150-летие вождя революции, присоединившись ко всероссийской акции "Ленин с нами!"" – обращаются коммунисты Карелии к жителям республики в своем паблике.

Карельский республиканский комитет КПРФ просит всех 21 и 22 апреля вывесить красные флаги на своих окнах и балконах.

"Этим мы покажем, что дело Ленина живет в веках, что тех, кто поддерживает идеи социализма, – много", - отметили в рескоме.