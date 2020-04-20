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Коммунисты Карелии предлагают вывесить красные флаги на окнах в честь юбилея Ленина

Новости. Общество
15:31, 20 Апреля 2020
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС
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Карельский республиканский комитет КПРФ предлагает жителям республики принять участие во всероссийской акции "Ленин с нами", посвященной 150-летию со дня рождения вождя революции.

В этом году 22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Поскольку из-за карантина запрещены любые массовые мероприятия, коммунисты предлагают отметить памятную дату "домашней" акцией.

"Мы знаем - дело Ленина, его мысли, идеи, дела - актуальны как никогда. И призываем всех отметить 150-летие вождя революции, присоединившись ко всероссийской акции "Ленин с нами!"" – обращаются коммунисты Карелии к жителям республики в своем паблике.

Карельский республиканский комитет КПРФ просит всех 21 и 22 апреля вывесить красные флаги на своих окнах и балконах.

"Этим мы покажем, что дело Ленина живет в веках, что тех, кто поддерживает идеи социализма, – много",  - отметили в рескоме.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2020-04-20 21:25:17
Особенно актуальны следующие идеи великого вождя: «…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы потом на них свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…».
Ткачев
2020-04-20 21:47:28
Zim, Беда в этой цитате из Ленина, что писатель Литвин так и не смог доказать откуда он ее взял. ))))
миша
2020-04-20 19:35:35
А что такого уж плохого? Коммунисты вперед. Не слушайте профессиональных зануд, которые от безделья заплесневели.
кир
2020-04-20 18:26:55
Какое "дело Ленина"? Что они несут? :)
Неравнодушный
2020-04-20 18:17:42
Судьба обошлась с Россией безжалостно. Её корабль затонул, когда до гавани оставалось не более полумили.
(с)Уинстон Черчилль, 1917
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-20 17:27:58
Прекрасная идея!
Leopol'd
2020-04-20 16:42:07
Так флаг другой должен быть, хоть и красный! Надпись РСФСР крестом.
А этот флаг появился после смерти Ленина. Тогда и триколор годится. Тоже после смерти Ленина...
Саныч
2020-04-20 16:14:27
Вешайте белые. Самое то.
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-20 17:29:18
Саныч, не у всех как у тебя труселя такого цвета, как у известного рабочего на челябинском заводе.
Изя
2020-04-20 16:01:47
Из самоизоляци не пробовали к наоду выйти ,коммюнисты ? Думаю , что с такми членами Ленин на горшок даже не сел бы .Детский сад ))))
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-20 17:28:16
Изя, выйти покашлять?
Изя
2020-04-20 17:37:56
ПлачУ и ПлАчу, Типа да , большего от них ждать не приходиться ))) :)
кир
2020-04-20 15:41:50
Время остановилось для коммуняк. Живут они в своем семнадцатом году и в семнадцатом веке. :)
новый
2020-04-20 15:36:50
Коммунисты не хотят заткнуться в самоизоляции и не баламутить граждан ? Потом эти пыльные флаги куда ?
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