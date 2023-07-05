Комнату для кормления грудных детей открыли в детской поликлинике Петрозаводска (ФОТО)

В отделении поликлиники на Октябрьском проспекте открылась комната для кормления грудничков, сообщила главврач Надежда Дрейзис.

Как на своей странице в социальной сети рассказала главный врач городской поликлиники №1 и спикер Петросовета Надежда Дрейзис, в филиале на Октябрьском проспекте, 58 открылась комната для кормления грудных детей.



В помещение провели воду, установили пеленальный столик и стулья. Теперь во время работы отделения мамы могут спокойно покормить своих детей, отметила Дрейзис.



«И еще одна хорошая новость, - отметила она. - С понедельника в поликлинике ведет прием медицинский психолог».



Предварительная запись в регистратуре поликлиники по адресу: улица Кирова, 21, или по телефону 777-911.















