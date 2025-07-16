Компании, которая возводит террасу у филармонии, выдали предостережение

Госкомитет по жилнадзору Карелии направил предостережение о недопустимости нарушений компании «Дарница», которая делает пристройку к филармонии в Петрозаводске.

Компании, которая строит террасу возле Карельской филармонии, выдали предостережение о недопустимости нарушений.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору, уведомлений о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства не поступало. По оценке ведомства, выполняемые работы могут способствовать «возможному образованию открытых неотапливаемых планировочных элементов (наружных галерей, террас), увеличивающих общую площадь здания». Такой ответ на запрос получила депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова.

— Мэрия Петрозаводска выдала компании «Дарница» разрешение на земляные работы, однако не предоставляла разрешений на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства или нежилого здания, — говорится в ответе.

При этом Госкомитет указал, что «достаточных данных, свидетельствующих о реконструкции здания филармонии ввиду обновления его параметров без получения разрешения на строительство не выявлено».

Напомним, 6 июля, в Петрозаводске начали вырубать деревья возле здания Карельской филармонии. По словам очевидцев, под снос пошли здоровые деревья. Как рассказали в городской администрации, у участка есть арендатор, намеревающийся обустроить эту территорию. Позднее руководитель проекта Анна Позднякова сообщила, что это будет красивое место Петрозаводска, здесь будут уложены несколько видов карельского гранита вместо существующих проваленных бетонных плит, будут установлены антивандальные скамейки из древесины, смешанной с каменной пульпой. Для жителей и гостей города в сквере предусмотрена зона отдыха со скамейками, шахматными столами, велосипедными парковками, качелями и стационарной библиотекой. На спуске ко входу в ресторан будут установлены скамейки, а перед ними — большой жидкокристаллический экран. Организаторы проекта планируют организовывать бесплатные показы фильмов, сериалов, футбольных матчей.

Однако, жители к такой идее отнеслись скептически. Люди хотят понять, насколько законны работы.