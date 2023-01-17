Компании в Карелии стали реже заказывать корпоративы на 23 февраля и 8 марта

Компании в Карелии пересматривают формат проведения праздничных корпоративных мероприятий, приуроченных к традиционным праздникам 23 февраля и 8 марта.

Об этом РБК Карелия рассказали представители event-индустрии. По словам известного в Петрозаводске ведущего Алексея Лукиянчука, прослеживается тенденция к объединению корпоративов, приуроченных к праздникам, отказ от банкетов, пересмотр в сторону проведения тренинговых мероприятий с подвижными играми и играми на сплачивание коллективов.

«Если на проведение новогодних корпоративов запросы были, но потом от них могли отказаться в последний момент, то сейчас формат обсуждается сразу. При этом нельзя сказать, что компании сократили бюджеты, произошло их перераспределение на тренинги и подарки», — говорит ведущий.

О снижении спроса на традиционные корпоративы РБК Карелия рассказали и в компании KarjalaEvent. Как отмечает директор Артур Гатин, если сравнивать с прошлым годом, то спрос на проведение корпоративов в стандартном формате с банкетом, активностями для сотрудников и подарками значительно снизился. В компаниях стараются оставить что-то одно — либо подарки, либо активности — например, фотозону для создания памятных снимков. Он не исключает, что сотрудники будут собираться в индивидуальном порядке, объединяясь, например, для самостоятельного выхода в ресторан.

В целом в России, как сообщает исследовательский центр портала Superjob.ru, по сравнению с прошлым годом работодатели в России стали реже дарить подарки и проводить корпоративы на 23 февраля и 8 Марта. По данным опроса, 48% компаний не планируют никаких торжеств, в 23% организаций намечены два мероприятия — и на 23 февраля, и на 8 марта. В 8% компаний проведут объединенный корпоратив, в 2% запланирован праздник только по случаю 23 февраля, столько же работодателей собираются праздновать только 8 Марта. Без корпоративов чаще всего обходятся в Казани (53% работодателей), а два торжества (на 23 февраля и на 8 Марта) чаще всего проводят в Москве (20%).