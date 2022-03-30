Компания «Acer» объявила о приостановке своей деятельности в России

Тайваньский производитель компьютерной техники Acer временно прекращает свою деятельность на территории РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное в пятницу на сайте компании.

«Acer решил приостановить свою деятельность в России в связи с последними событиями», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что компания «внимательно следит» за развитием событий на Украине.