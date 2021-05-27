В Петрозаводске компания «Баренц Групп» приглашает на выставку бельгийского сюрреалиста Рене Магритта (ФОТО)

В Городском доме культуры открылась выставка картин впечатляющего бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

Компания «Баренц Групп» уже более 5 лет является постоянным партнером Городского дома культуры и его структурных подразделений, теперь и Выставочного зала. В четверг, 27 мая, состоялось открытие великолепной экспозиции бельгийского сюрреалиста Рене Магритта.

Рене Магритт очень интересный и впечатляющий художник, автор остроумных и вместе с тем поэтически загадочных картин. Его звездное имя стоит в одном ряду с выдающимися мастерами мирового искусства, такими как Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Марк Шагал и Василий Кандинский.

«Барнец Групп» приглашает всех на выставку в городской Выставочный зал по адресу Ленина 26, данная экспозиция будет представлена до 27 июня. Заряд незабываемых впечатлений будет гарантирован.