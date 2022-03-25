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Компания «Баренц Групп» продолжает продажи и строительство жилья

Новости. Общество
14:39, 25 Марта 2022
фото: © «Баренц Групп»

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С 1 апреля будут действовать новые параметры льготной ипотеки на новостройки, сообщили в компании.

Строительная компания Баренц Групп продолжает строительство и продажи в новых жилых комплексах Петрозаводска.

Вы можете приобрести новое жилье в жилом комплексе TALOJARVI город у воды на выгодных условиях.

А также в новом жилом доме Onegin, который будет расположен в 5 минутах от Онежской набережной.  

 

В среду, 23 марта прошло онлайн-совещание Президента России с членами правительства, в ходе которого были обозначены приоритетные задачи власти, направленные на поддержку населения и бизнеса, и озвучены меры, которые уже предприняты государством.

Перечислим главные:

 — платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до 28 февраля 2022 года, когда ЦБ экстренно изменил ключевую ставку с 9,5% до 20%, останутся на уровне, установленном до этой даты.

 — установлены максимальные размеры займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул; это будет возможно сделать до конца сентября при условии, что доходы заявителей снизились на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года.

 — в отношении кредитов с плавающими процентными ставками крупным компаниям-заемщикам и физлицам-ипотечным заемщикам предоставлено право обратиться к банку-кредитору с просьбой об особом (относительно мягком) порядке начисления и уплаты процентов, который будет длиться в течение трех месяцев.

 — с 1 апреля 2022 года льготная процентная ставка будет скорректирована с 7% до 12%, а максимальный размер кредита повысится с 3 млн до 6 млн руб. для субъектов РФ.

Торопитесь и оформляйте ипотеку по старым ставкам на сайте barenz.group.

Есть вопросы? Специалисты отдела продаж дадут консультации по ипотеке и помогут собрать пакет документов.

Телефон отдела продаж 331-331.

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