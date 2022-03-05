Компания «Баренц Групп» возобновила продажи квартир в строящихся жилых комплексах Петрозаводска

Строительная компания «Баренц Групп» предлагает приобрести квартиры в жилых комплексах Петрозаводска.

В настоящее время осуществляются продажи в жилых комплексах:

"Talojarvi. Город у воды" - talojarvi.ru

"Онегин" - onegin.barenz.group



Узнать всю актуальную информацию о действующих ценах и акциях, вы можете по телефону 331-331 или на сайте barenz.group.