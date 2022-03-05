С 5 марта строительная компания «Баренц Групп» возобновила продажи квартир в жилых комплексах Петрозаводска.
В настоящее время в Петрозаводске осуществляются продажи в жилых комплексах:
"Talojarvi. Город у воды" - talojarvi.ru
"Онегин" - onegin.barenz.group
Узнать всю актуальную информацию о действующих ценах и акциях, вы можете по телефону 331-331 или на сайте barenz.group.
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