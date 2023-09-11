Компания, чей грузовик спровоцировал ДТП в Карелии, отказалась возмещать ущерб пострадавшему

Пенсионер из Петрозаводска через суд взыскал с владельца большегруза компенсацию морального вреда.

Кондопожский городской суд удовлетворил иск прокурора Прионежского района о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.

Ранее была проведена проверка по заявлению 68-летнего петрозаводчанина. В марте 2022 года мужчина на внедорожнике пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Прионежском районе. Аварию спровоцировал большегруз, принадлежащий организации из Кондопоги, а его водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.

В результате аварии пенсионер получил травмы, а его автомобиль — механические повреждения. Между тем, компания, которой принадлежал грузовик, отказалась добровольно возместить ущерб, и прокурор обратился в его интересах в суд.

Суд удовлетворил иск и взыскал компенсацию с организации за моральный вред и материальный ущерб — более 260 тысяч рублей.