Компания, чей грузовик спровоцировал ДТП в Карелии, отказалась возмещать ущерб пострадавшему

Пенсионер из Петрозаводска через суд взыскал с владельца большегруза компенсацию морального вреда.
Кондопожский городской суд удовлетворил иск прокурора Прионежского района о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.
Ранее была проведена проверка по заявлению 68-летнего петрозаводчанина. В марте 2022 года мужчина на внедорожнике пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Прионежском районе. Аварию спровоцировал большегруз, принадлежащий организации из Кондопоги, а его водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.
В результате аварии пенсионер получил травмы, а его автомобиль — механические повреждения. Между тем, компания, которой принадлежал грузовик, отказалась добровольно возместить ущерб, и прокурор обратился в его интересах в суд.
Суд удовлетворил иск и взыскал компенсацию с организации за моральный вред и материальный ущерб — более 260 тысяч рублей.
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