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Компания H&M решила прекратить деятельность в России

Новости. Общество
22:00, 18 Июля 2022
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

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Магазины H&M в России временно откроются в августе для распродажи остатков.

Магазины, входящие в шведскую группу H& M (помимо одноименного бренда и H& M Home, в группу входят также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, Arket), будут временно открыты в России в течение августа, при этом онлайн-магазины работать не будут, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«В России все магазины H& M, H& M Home, COS, Arket, Monki, Other Stories, Weekday будут временно открыты в течение августа. Процесс открытия будет проходить поэтапно. Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — сказал собеседник агентства.

С каждым сотрудником магазина будет проведена индивидуальная беседа и предложен компенсационный пакет. О последнем рабочем дне сотрудник будет предупрежден заранее — за 30 дней до закрытия, добавили в компании.

Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H& M в понедельник объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В процессе ликвидации планируется временно открыть магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров. Все продажи и работу магазинов в РФ компания приостановила еще в марте. Полный уход из РФ, по оценкам фирмы, повлечет за собой затраты в размере 2 млрд шведских крон (примерно 192 $ млн). 

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