Компания Hyundai делает шаги для возвращения на российский рынок

Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи оформил права на товарные знаки в России.
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai зарегистрировала в России 10 товарных знаков, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
— Среди них товарные знаки марок автомобилей Hyundai Solati, Atos и Porter. Они зарегистрированы по 12 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — грузовые и пассажирские автомобили, фургоны, автобусы. Товарные знаки марок автомобилей идут с логотипом компании перед названием, — пишут в издании.
Кроме того, в базу были внесены товарные знаки Hyundai Before Service (дважды под разные МКТУ), Hyundai Transys, Hyundai Finance и три логотипа компании, выполненные в синем цвете (также с разными МКТУ).
Согласно документам, заявки на регистрацию концерн подал ещё в 2025 году, однако Роспатент одобрил их только в этом месяце. Срок действия товарных знаков обозначен до 2034 года.
Это означает, что Hyundai скоро сможет возобновить на территории нашей страны производство и продажу автомобилей, а также различных запчастей к ним.
Напомним, в марте 2022 года компания приостановила выпуск машин из-за трудностей поставок комплектующих. Потом концерн решил уйти из России и продал автозавод в Санкт-Петербурге, после чего предприятие стало принадлежать российской компании «Арт-финанс».
Ранее мы писали, что новая модель Lada Iskra столкнулась с проблемами в электросистеме на минимальном пробеге. Как выяснилось, причиной неисправностей стала неправильная установка предохранителей на заводе-изготовителе.