Компания из числа лидеров рейтинга Forbes открыла автосервис в Петрозаводске

Федеральная сеть автосервисов Fit Service, входящая в топ-5 рейтинга Forbes, расширяет свое присутствие в Карелии на условиях франчайзинга.

Первое в Карелии подразделение Fit Service уже работает в Петрозаводске. Компания ищет партнеров для развития сети, сообщают "Вести Карелии".

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