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Новости. Общество
09:15, 20 Августа 2018

Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии

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ЗАО "Петербургский НИПИГрад" намерено построить новый город на границе Карелии, Ленобласти и Финляндии. Компания выступит в качестве проектировщика, девелопера и УК.

Как пишет "Деловой Петербург", город планируют разместить в западной части Куркиёкского сельского поселения, между трассой А–121 и ж.–д. веткой. Уже придумано название нового города — Алхо (от финского "низина").

Площадь территории проектирования может составить около 5 тыс. га, включая сам город Алхо и южную часть Лахденпохского района.

"Там планируется разместить ряд градообразующих объектов: университет с кампусом, национальный парк древних культур, курорт федерального значения, тематический парк и музей Ладожского озера", — сообщили изданию в ЗАО "Петербургский НИПИГрад".

В ближайшее время компания намерена объявить международный конкурс на разработку мастер–плана города. По его итогам станет понятен объем работ и финансирования. Пока экономику проекта оценить сложно, отмечается в публикации.

По данным СБИС, уставный капитал ЗАО "Петербургский Нипиград" составляет 60,5 тыс. рублей.

На сайте ЗАО указано, что компания разрабатывает Концепцию развития территорий, относящихся к Куркиёкскому сельскому поселения в Лахденпохском районе, со строительством инновационного города передовых технологий Алхо.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-08-20 11:26:48
Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть! (с)
Беня
2018-08-20 11:38:48
да-да-да.... как сказал все тот же автор "здесь будет город сад". Язык нестерпимо чешется последнее слово произнести с озвончением глухих согласных :)
Беня
2018-08-20 11:24:19
И вот когда построят этот Нипихэзегденск абитуриенты попрутся устраивать столпотворение в тамошний университет. МГУ, Бауманка, СПГУ, ВШЭ и иже с ними опустеют. За оксфорды с гарвардами я молчу - там вообще не образование. Самые навороченные профессора побросают свои кафедры и понаедут сюда. "Пуп" всемирной науки, ни капли сомнений, будет У НАС!
В общем как сказал товарищ Мао "перспективы светлые, путь извилист" :)
Беня
2018-08-20 11:05:14
Нам старые города девать не куда, а тут новую "деревню" затевают вокруг "ряда граблеобразующих объектов".
Чем их Надвойцы не устраивают?
Гость
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