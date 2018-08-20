Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии

ЗАО "Петербургский НИПИГрад" намерено построить новый город на границе Карелии, Ленобласти и Финляндии. Компания выступит в качестве проектировщика, девелопера и УК.

Как пишет "Деловой Петербург", город планируют разместить в западной части Куркиёкского сельского поселения, между трассой А–121 и ж.–д. веткой. Уже придумано название нового города — Алхо (от финского "низина").

Площадь территории проектирования может составить около 5 тыс. га, включая сам город Алхо и южную часть Лахденпохского района.

"Там планируется разместить ряд градообразующих объектов: университет с кампусом, национальный парк древних культур, курорт федерального значения, тематический парк и музей Ладожского озера", — сообщили изданию в ЗАО "Петербургский НИПИГрад".

В ближайшее время компания намерена объявить международный конкурс на разработку мастер–плана города. По его итогам станет понятен объем работ и финансирования. Пока экономику проекта оценить сложно, отмечается в публикации.

По данным СБИС, уставный капитал ЗАО "Петербургский Нипиград" составляет 60,5 тыс. рублей.

На сайте ЗАО указано, что компания разрабатывает Концепцию развития территорий, относящихся к Куркиёкскому сельскому поселения в Лахденпохском районе, со строительством инновационного города передовых технологий Алхо.