Компания из Петрозаводска незаконно использовала символику ЧМ по футболу

Антимонопольная служба обнаружила в листовках Кровельного центра нарушение закона.

УФАС по Карелии рассмотрит дело индивидуального предпринимателя, распространившего рекламные листовки с символикой Чемпионата мира по футболу-2018. Информация об этом содержится на сайте антимонопольной службы в разделе "Решения".

По материалам УФАС, в распоряжение сотрудников попала рекламная листовка Кровельного центра. На ней фигурировала символика ЧМ-2018.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".