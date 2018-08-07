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Новости. Общество
16:06, 07 Августа 2018

Компания из Петрозаводска незаконно использовала символику ЧМ по футболу

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Антимонопольная служба обнаружила в листовках Кровельного центра нарушение закона.

УФАС по Карелии рассмотрит дело индивидуального предпринимателя, распространившего рекламные листовки с символикой Чемпионата мира по футболу-2018.  Информация об этом содержится на сайте антимонопольной службы в разделе "Решения".

По материалам УФАС, в распоряжение сотрудников попала рекламная листовка Кровельного центра. На ней фигурировала символика ЧМ-2018.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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Мизантроп
2018-08-07 16:31:05
И в каждой шарашке, в любой заваляшке
Есть свой небольшой Карабас Барабас.
И вся эта шобла, как чудище, — обло,
Огромно, стозевно и лаяй на нас.
Кирюха непутёвый
2018-08-07 16:18:38
Что нибудь стоящее для державы выявили бы , а так все по мелочам работает эта контора . С ценами на бензин так и не разбирались , слабо потому что .
Гость
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