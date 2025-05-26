Компания из Петрозаводска построила большой физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославле

Полный цикл работ выполнила карельская компания «Стройхолдинг. Модульное строительство», которая возводит социальные объекты по всей стране.

– Модульные здания – новый тренд в строительстве, – рассказывает директор Группы компаний «Стройхолдинг» Андрей Шабельников. – Технология позволяет сократить сроки вдвое, поскольку и проектирование, и возведение подрядчик берёт на себя. В случае же капитального строительства подобных объектов заказчик тратит год на проектирование, и затем ещё один год занимает собственно стройка. Помимо времени, модульный принцип позволяет сократить и расходы. Стоимость строительства ярославского ФОКа составила 86 300 рублей за квадратный метр – при площади здания больше полутора тысяч квадратных метров. И это «под ключ» – с благоустройством прилегающей территории, сетями, всеми инженерными системами и отделкой.

Как проходило строительство ФОКа «Кузнечиха» (по названию района в Ярославской агломерации - прим. ред.), с какими сложностями столкнулись строители, какие еще объекты возвели в других регионах, - читайте в статье «Строим для детей!».