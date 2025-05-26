Компания из Петрозаводска возводит спорткомплексы по всей стране

В пригороде Ярославля состоялось открытие большого физкультурно-оздоровительного комплекса - ФОК «Кузнечиха», полный цикл работ в котором выполнила строительная компания из Петрозаводска «Стройхолдинг. Модульное строительство», специализирующаяся на строительстве именно таких объектов.

Деревня Кузнечиха – бурно развивающийся район на севере ярославской агломерации с быстрорастущим числом населения. Здесь активно ведётся малоэтажное строительство, благоустраиваются жилые зоны, а недавно открылись и новые школа с детским садом. Единственное, чего не хватало жителям нового микрорайона, – это спортивный комплекс. Руководители Ярославской области, понимая важность этой потребности населения, заключили в прошлом году контракт на строительство ФОКа, и вот он уже открыл свои двери для юных посетителей.

– Модульные здания – новый тренд в строительстве, – рассказывает директор Группы компаний «Стройхолдинг» Андрей Шабельников. – Технология позволяет сократить сроки вдвое, поскольку и проектирование, и возведение подрядчик берёт на себя. В случае же капитального строительства подобных объектов заказчик тратит год на проектирование, и затем ещё один год занимает собственно стройка. Помимо времени, модульный принцип позволяет сократить и расходы. Стоимость строительства ярославского ФОКа составила 86 300 рублей за квадратный метр – при площади здания больше полутора тысяч квадратных метров. И это «под ключ» – с благоустройством прилегающей территории, сетями, всеми инженерными системами и отделкой.

Спорткомплекс в Ярославе предназначен, прежде всего, для детей – здесь планируется открыть секции по фехтованию, футболу, баскетболу, бадминтону, волейболу, самбо, греко-римской борьбе, боксу и художественной гимнастике. Такой же ФОК компания «Стройхолдинг» незадолго возвела и в Киселевске Кемеровской области.

Параллельно с работой над Кузнечихинским ФОКом карельский «Стройхолдинг» реализовал в 2024 году ещё один социально значимый проект в Мурманской области - построил здание для размещения первого аппарата МРТ-диагностики в Кировске, прямо рядом с центральной больницей, - добавляет Андрей Шабельников. - Мы выполнили все условия технического задания немецкой компании Siemens, в конце года там уже были приняты первые пациенты.

Всего в Мурманской области группой компаний «Стройхолдинг» было построено семь объектов медицинского назначения, в том числе две большие амбулатории, оснащённые самым современным и технологичным оборудованием.

Подробнее о компании из Петрозаводска, которая строит социальные объекты по всей стране, читайте здесь