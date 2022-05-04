Компания из Подмосковья завезла в Карелию лес с сомнительным сертификатом

Специалисты обнаружили признаки подделки на карантинном сертификате, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Специалисты североморского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе мониторинга выявили два факта ввоза в Карелию лесопродукции с карантинными сертификатами, имевшими признаки подделки.

Балансы из хвойных пород объемом 120 кубометров из карантинной фитосанитарной зоны Костромской области принадлежали предприятию, зарегистрированному в Московской области. Россельхознадзор передал информацию о сомнительных документах в правоохранительные органы.

Всего с начала 2022 года специалисты Россельхознадзора установили уже 13 фактов ввоза в Карелию по железной дороге лесоматериалов по поддельным карантинным сертификатам.