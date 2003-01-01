Компания «КСМ» поделилась новостями со строительной площадки дома-интерната в Костомукше

Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов станет самым крупным социальным учреждением, построенным в республике за последние 30 лет.

Монолитный каркас здания возведён, выполнены кровельные работы. В настоящее время строители ведут устройство вентилируемых фасадов, работы по остеклению, устанавливают алюминиевые конструкции витражей, балконных дверей. Завершены работы по благоустройству территории, выполнено асфальтирование, установлено барьерное ограждение на въездной зоне.

Готова площадка для занятий физкультурой, на ней установлены уличные тренажёры, а также площадка для занятий садоводческой деятельностью. Выполнено озеленение территории. Внутри здания ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, а также отделочные работы. Сейчас на объекте трудятся около ста человек, в отдельные периоды численность работающих будет достигать 120 человек.

Подробно о ходе строительства объекта рассказал в видеосюжете производитель работ Сергей Мороз.

Напомним, что дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов рассчитан на 200 мест. Территория заведения составит 3,5 гектара, а площадь самого здания - почти 17 тыс. кв. м. Здание трёхэтажное, но большая часть технических и административных помещений, а также пищеблок расположатся в цокольном этаже. Таким образом, 3 этажа будут полностью отданы под проживание.

Новости компании «КСМ» читайте здесь.