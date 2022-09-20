Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки детского сада на улице Чехова в Петрозаводске

Детский сад на 300 мест будет введён в эксплуатацию в декабре текущего года.

На текущий момент возведена трёхэтажная коробка здания (общая площадь — 5,5 тыс. м2), выполнена отделка фасадов, завершаются кровельные работы и устройство входов. Большой объем работ — электромонтажных, сантехнических, отделочных — выполняется внутри здания. Всё оборудование и мебель закуплены, их будут постепенно собирать и устанавливать.

Что касается уличной территории, то строители выполняют работы по благоустройству, монтируют ограждение территории, оформляют 12 прогулочных площадок (для каждой группы предусмотрена своя площадка) и 2 физкультурных площадки — устанавливают теневые навесы, собирают качели, скамейки, горки, песочницы и т. д. Завершается устройство наружных сетей отопления, выполняются сети связи — видеонаблюдение, телекоммуникация, смонтирована КНС.

Первых воспитанников детский сад примет ориентировочно в мае следующего года, об этом на своей странице в соцсети написал Глава города Владимир Любарский.

Детский сад на Чехова станет шестым 300-местовым детским садом, построенным «КСМ» за последние 8 лет. Всего же за эти годы компания возвела 14 детских садов: 8 — в Петрозаводске и 6 — в районах республики.

Новости компании «КСМ», в том числе о ходе строительства школ в Медвежьегорске и Суоярви, детских садов в Петрозаводске и Ляскеля, жилых домов под расселение в Петрозаводске, Суоярви, Пиндуши и Беломорске, читайте здесь.