Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки детского сада на улице Репникова в Петрозаводске

Детский сад на 280 мест будет введён в эксплуатацию до конца текущего года.

Все работы на объекте в завершающей стадии. Завершена окраска фасадов, кровельные работы, устройство и окраска ограждения территории. По большей части выполнено благоустройство, посажена трава и кустарники. На прогулочных площадках завершается монтаж теневых навесов, установлены горки, качели, домики, скамейки.

Продолжаются работы по устройству главного входа, смонтирована световая конструкция «Золотой ключик» - название детского сада.

Отделочные работы внутри здания завершаются, ведётся сборка мебели. К концу октября вся мебель займёт свои места в групповых и административных помещениях. В это же время начнётся монтаж оборудования в пищеблоке, медицинском блоке, постирочной и гладильной.

Напомним, компания «КСМ» достраивает объект за предыдущим подрядчиком, к работам строители приступили в феврале.

Новости компании «КСМ», в том числе о ходе строительства школ в Медвежьегорске и Суоярви, детских садов в Петрозаводске и Ляскеля, жилых домов под расселение в Петрозаводске, Суоярви, Пиндуши и Беломорске, читайте здесь.