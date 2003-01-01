Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки роботизированной фермы в Пряже

О ходе строительства рассказал производитель работ Игорь Печорин.

Молочная ферма будет построена на территории бывшего зверосовхоза, на территории пгт. Пряжа (в двух километрах от трассы «Кола» в сторону Сортавалы). Заказчик – АО «Совхоз «Ведлозерский», генеральный подрядчик – АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

Основное назначение фермы – разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого коровьего молока, дополнительными продуктами предприятия станет мясо технологически выбракованных коров, нетели, бычки, а также органическое удобрение.

Площадь территории больше 180 тыс. кв. м., из них площадь застройки – около 70 тыс. кв. м. Планируется построить четыре десятка зданий различного назначения: два коровника на 600 голов каждый, молочный блок, родильное отделение, три телятника, рассчитанных на разный возраст животных, ветеринарный блок, склад кормов, сараи для хранения сена, навозохранилище и т.д.

К настоящему моменту на 90% выполнены работы по заливке фундаментов зданий, на 70% – по прокладке наружных инженерных сетей, на 60% – по устройству проектного ограждения территории, на 40% – асфальтового покрытия проездов. Кроме того, выполнены каркасы 9 из 12 вспомогательных зданий, строители приступили к монтажу каркасов основных зданий – коровника и молочного блока.

