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Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки школы в Медвежьегорске

Новости. Общество
12:15, 13 Июня 2023
фото: © КСМ

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О ходе строительства в видеосюжете рассказал производитель работ на объекте Максим Гусев.

Возведение здания школы закончено. Сейчас на всех трёх блоках завершается устройство кровли и внутренних инженерных сетей, ведутся отделочные и фасадные работы. Продолжается  устройство наружных инженерных сетей, наружного освещения, вертикальной планировки, благоустройство просторной пришкольной территории.

Напомним, в блоке А, помимо учебных классов, размещается входная зона, медицинский блок, лазерный тир, кружковые помещения, библиотека и медиа-центр (площадью более 600 кв.м), актовый зал (площадью порядка 500 кв.м). В блоке Б - школьная столовая на 550 мест (площадью более 1000 кв.м), 6 спортивных залов (в том числе, зал для детей с ограниченными возможностями здоровья, тренажёрный зал, зал для хореографии и зал для подвижных игр), кабинеты администрации и учебные классы. Блок В полностью отведён под учебные классы.

Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик – компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

Новости компании «КСМ», в том числе о ходе строительства школы в Суоярви, детского сада в Калевале, жилых домов под расселение, дома-интерната, читайте здесь.

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