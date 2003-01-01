Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2 квартал следующего года.

Новый дом строится в рамках программы расселения из аварийного жилья и располагается на улице Строительной в Беломорске, поблизости от 132-квартирного дома, построенного «КСМ» в 2023 году. Визуально дома будут похожи: 5 этажей, 3 подъезда, общая площадь — чуть больше 8 тыс. кв.м, аналогичное цветовое решение фасадов.

Монтаж коробки дома завершён, этот этап работ уложился в неполные три месяца — это хороший результат для такого большого дома. Полностью закрыт контур, т. е. выполнено остекление. В настоящее время строители завершают отделку фасадов, выполняют кровельные работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, внутренние отделочные работы.

Павел Кононов, руководитель проекта компании «КСМ»: «Наша компания принимает участие в нацпроекте „Повышение производительности“, нам хочется развиваться, соответствовать требованиям текущего времени, быть в курсе всевозможных актуальных методов повышения эффективности труда. Сейчас мы активно изучаем и внедряем методы бережливого производства на пилотных объектах. Именно жилой дом в Беломорске стал таким пилотным объектом, который подвергся первым нововведениям, изменениям, улучшениям и т. д. Нагрузка на команду строителей, конечно, увеличилась, изменения всегда требуют много энергии, внимания, настойчивости, последовательности, но результат от принятых мер и новых решений виден, польза очевидна».

