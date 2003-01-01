Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Петрозаводске

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2026 года.

Новый девятиэтажный дом строится в рамках программы расселения из аварийного жилья и располагается по улице Белинского в Петрозаводске.



На площадку строители зашли в сентябре 2025 года. В настоящий момент основные работы на объекте – возведение коробки здания. Строители выполняют монтаж стеновых панелей и перекрытий 7-го этажа третьей секции, 1-го этажа второй секции, цокольного этажа первой секции; приступили к устройству вентиляционных блоков и остеклению третьей секции.



Новый дом будет самым большим в истории компании «КСМ» – 251 квартира, общая площадь – около 18 тыс. кв.м. Дом будет оснащён балконами и лифтами.



