От магазинов к заводам: в Петрозаводске подвели итоги и поставили задачи на 2026 год
26 января, 10:15 Статьи
Кинотетрис
«Левша»: своевременный посыл или двусмысленный фарс?
23 января, 18:30 Статьи
Тема недели
От помощи к новой жизни: 2025 год фонда «Защитники Отечества» в Карелии
21 января, 12:20 Статьи
Новости

С отца в Суоярви взыскали 258 тысяч рублей неустойки за неуплату алиментов

14:21

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Петрозаводске

14:10

Жители карельского села Эссойла вручную спасли лыжню

14:03

Здание бывшего столярного цеха горело в поселке Чупа

13:52

Суд в Карелии признал фиктивным брак, заключённый для получения документов на проживание в России

13:35

«Соперник выше на три головы»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал проигрыш подопечных

13:22

Движение по трассе «Кола» в Беломорском районе восстановлено

13:11

На скорой помощи Петрозаводска проведут проверку после анонимного обращения о кризисе в учреждении

13:00

В Петрозаводске начался прием заявок на присвоение звания «Почетный гражданин»

12:44

В Петрозаводске из-за аварии дома на нескольких улицах остались без воды

12:35

Прокуратура выявила системные нарушения в оплате труда воспитателей Лоухского детсада

12:29

Рыбаки рассказали о толщине льда на Онежском озере

12:01

Сегодня начнется снос еще одного аварийного дома в Петрозаводска

11:55

По факту гибели человека на пожаре в Кондопожской больнице возбуждено уголовное дело

11:46

В Петрозаводске за выходные отстранили от управления девять водителей

11:37

Кондопожская ЦРБ, где ночью произошел пожар, работает в штатном режиме

11:28

Новые остановочные комплексы в «проблемных местах» появятся в Петрозаводске

11:20

Власти Карелии и города решали, вернул ли Петрозаводск статус города заводов и в каком направлении он развивается

11:05

Стали известны подробности трагической гибели матери двоих детей в Кондопоге

10:55

Большинство родителей против продления работы детских садов до 20:00

10:46

В отделении онкодиспансера Петрозаводска появился чайный столик

10:37

На участке трассы «Кола» в Карелии из-за столкновения фур временно перекрыли движение

10:16

Долгожительница из Сегежи Александра Харина отпраздновала 90-летие

10:01

Стали известны обстоятельства пожара в Кондопожской ЦРБ, на котором погиб человек

09:49

Назван размер социальной пенсии для граждан без трудового стажа

09:35

В Петрозаводске началась проверка школьных автобусов

09:25

Онлайн-оформление кредитной карты с бонусами: что учесть, чтобы не переплатить

09:15

В Петрозаводске снова проходят массовые проверки водителей

08:59

В Кондопоге мать двоих детей выпала из окна и погибла

08:39

Петрозаводчанин «в сложнейших погодных условиях» завоевал бронзу на зимнем марафоне в Петербурге

08:22

Кондопожанин нашел банковскую карту соседки и устроил шопинг за ее счет

08:03

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Кондопожской больнице

07:39

Тепло и вода вернулись во все жилые дома Мурманска и Североморска

07:23

В Карелии на 30% увеличилось количество ДТП при выезде на встречную полосу

07:01

Ушел из жизни экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов

06:44

Беременные россиянки смогут бесплатно сдавать тест на синдром Дауна у плода

00:15

Два арбитра из Карелии примут участие в судействе матчей FIFA

23:50

Больше 20 человек погибли в ДТП с грузовиками на дорогах Карелии

22:55

В Беломорске простятся с погибшим на СВО Константином Анфаловым

20:31

Карельских студентов поздравили с Татьяниным днем

19:28

Появилось экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Карелии

18:17

Пожар в жилом доме произошел на юго-востоке Карелии

16:37

Вспышку смертельного вируса зафиксировали в Индии

15:51

В Мурманской области ввели режим ЧС после массового отключения света и тепла

14:56

Пламя уничтожило частный дом в Прионежском районе

13:25

Человек пострадал в массовом ДТП в Прионежском районе

12:38

Первый православный храм освятили в Березовке

11:50

Уровень годовой инфляции в Карелии стал самым низким за последние пять лет

09:43

В России изменились правила предоставления выписок из госреестра транспортных средств

09:01

58-летний петрозаводчанин Александр Иванов пропал без вести

08:05

В Петрозаводске срочно требуются доноры с редкой группой крови

08:01
Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Петрозаводске
Сегодня 14:10 Благоустройство
Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2026 года.

фото: © АО «Специализированный Застройщик «КСМ»

Новый девятиэтажный дом строится в рамках программы расселения из аварийного жилья и располагается по улице Белинского в Петрозаводске.

На площадку строители зашли в сентябре 2025 года. В настоящий момент основные работы на объекте – возведение коробки здания. Строители выполняют монтаж стеновых панелей и перекрытий 7-го этажа третьей секции, 1-го этажа второй секции, цокольного этажа первой секции; приступили к устройству вентиляционных блоков и остеклению третьей секции.

Новый дом будет самым большим в истории компании «КСМ» – 251 квартира, общая площадь – около 18 тыс. кв.м. Дом будет оснащён балконами и лифтами.

Новости компании «КСМ» читайте здесь.

 

«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
