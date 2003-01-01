Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Петрозаводске

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2026 года.

Новый дом строится в рамках программы расселения из аварийного жилья и располагается по улице Белинского в Петрозаводске.

На площадку строители зашли в сентябре. К настоящему моменту выполнены работы подготовительного этапа, выполнено устройство котлована и вынос существующих электрических сетей с пятна застройки. Сейчас основные работы на объекте – это возведение коробки здания. Строители выполняют устройство фундамента 1 и 2 секций, а также монтаж стеновых панелей и перекрытий 1 этажа третьей секции.

Монтаж коробки здания планируется завершить в мае следующего года, а ввод дома в эксплуатацию намечен на конец 2026 года.

Новый дом будет самым большим в истории компании «КСМ» – 251 квартира, общая площадь – около 18 тыс. кв.м. Дом будет оснащён балконами и лифтами.