Компания «КСМ» показала, как строится жилой дом в Беломорске

Большой 132-квартирный жилой дом строится в рамках программы по расселению из аварийного жилья.

На строительную площадку компания «КСМ» зашла в апреле 2022 года. К настоящему моменту смонтирована коробка дома, установлены окна, выполнена кровля, межкомнатные перегородки, стяжки полов, дом подключён к водопроводу, канализации и отоплению, готовится подключение к электричеству.

Сейчас на объекте ведутся внутренние электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. Чтобы понять объём последних, вот несколько цифр: строителям предстоит наклеить более 2500 рулонов обоев, уложить порядка 900 кв.м. стеновой плитки, более 1500 кв.м. плитки на пол, почти 5000 кв.м. линолеума, окрасить более 6000 кв.м. потолков и более 1500 кв.м. стен, выполнить штукатурку «шагрень» с окрашиванием на площади более 2000 кв.м., кроме того, установить 601 дверь, 132 газовые плиты, мойки и унитаза, 133 раковины, 105 ванн и 28 душевых поддонов.

Окраска фасада и работы по благоустройству территории, включающие установку детской игровой площадки, будут выполнены весной. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2 квартал текущего года.

Новости компании «КСМ», в том числе о ходе строительства школ, жилых домов под расселение, дома-интерната, читайте здесь.