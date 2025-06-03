Компания «КСМ» приглашает на работу

В связи с увеличением объёма работы в АО «Специализированный Застройщик «КСМ» открыты вакансии инженерно-технических работников и специалистов рабочих специальностей.

В связи с увеличением объёма работы в АО «Специализированный Застройщик «КСМ» открыты вакансии инженерно-технических работников и специалистов рабочих специальностей:

• Мастер строительных и монтажных работ

• Плотник

• Электрогазосварщик

• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

• Техник

• Водитель автомобиля

Подробнее с условиями по каждой вакансии можно ознакомиться здесь

Кандидатам предлагается официальное оформление, расширенный социальный пакет (материальная помощь в связи с событиями в жизни, новогодние подарки детям, ДМС при стаже работы в компании от 1,5 лет, оплата проезда к месту отдыха), при работе вахтовым методом организованы комфортные условия проживания, проезд до объекта, питание.

Подробности по телефону:

8 (8142) 78-02-95 (понедельник — пятница с 08.30 до 16.45, кроме перерыва с 12.30 до 13.30)