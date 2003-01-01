Компания «КСМ» приняла участие в проекте ранней профориентации дошкольников в Суоярви

Воспитанники трёх детских садов познакомились с профессиями в сфере строительства.

Проект ранней профориентации дошкольников на территории Суоярвского муниципального округа осуществляет Кадровый центр округа. В рамках проекта на занятия к малышам приходят представители различных профессий и занимательно, в игровой форме, на доступном детям языке рассказывают о своей профессии, её особенностях и значимости для общества.

На этой неделе воспитанники трёх детских садов Суоярви познакомились с профессией «строитель». На встречу к ребятам приехал производитель работ компании «КСМ» Фёдор Смирнов. Фёдор Алексеевич выполнял функции прораба на строительстве новой школы в Суоярви, введённой в эксплуатацию в 2024 году, в том же году он был удостоен звания «Лауреат года Республики Карелия» за заслуги перед республикой и высокое профессиональное мастерство.

Анна Гульчук, руководитель Кадрового центра Суоярвского муниципального округа:

«Реализация проекта ранней профориентации дошкольников началась недавно и только набирает обороты. Цель проекта — сформировать у детей интерес к разным профессиям, уважение к труду и общее понимание того, что такое работа и зачем она нужна человеку и обществу. Такие занятия могут стать фундаментом для формирования у детей профессиональных предпочтений в будущем. Мы знакомим ребят с профессиями, которые востребованы именно на территории Суоярвского муниципального округа и приглашаем специалистов, которые работают здесь же. Строительную компанию „КСМ“ в нашем городе знают. Жители города, в том числе и дети, видят построенные компанией объекты — школу, дома под расселения, поэтому именно представителей „КСМ“ мы пригласили, чтобы познакомить малышей с профессиями в сфере строительства».