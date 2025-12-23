Компания «КСМ» приступила к строительству жилого дома под расселение в Суоярви

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Новый дом будет располагаться по улице Октябрьской, в непосредственной близости от ранее построенных «КСМ» 145-квартирного и 155-квартирного домов. По цветовому оформлению фасадов новый дом составит с ними гармоничный ансамбль.



Общая площадь дома - около 10 000 кв.м., 5 этажей, 4 подъезда, из 150 квартир: 20 - однокомнатных, 95 - двухкомнатных и 35 - трёхкомнатных.

На площадку строители зашли неделю назад. В настоящее время выполняются подготовительные работы: ограждение территории, устройство временного электроснабжения и вахтового городка и т.д.



Напомним, что «КСМ» ведёт строительство ещё трёх домов под расселение: 135-квартирного в Беломорске, 251-квартирного в Петрозаводске и 40-квартирного в Питкяранте.

*на фото 155-квартирный дом по ул. Первомайской в Суоярви.