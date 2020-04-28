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Компания "КСМ" продолжает строительство новой школы на Древлянке (ВИДЕО)

Новости. Экономика
09:28, 29 Апреля 2020
фото: © "КСМ"
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В Петрозаводске появится школа на 1350 мест. Почти 30 лет в городе не строили школ.

В настоящее время строители приступили к монтажу стеновых панелей и плит перекрытия первого этажа. Компания "КСМ" поделилась видео со строительной площадки.

Новая школа станет самым большим общеобразовательным учебным заведением в Карелии. Самым большим и по площади – почти 30 твсяч кв м (для сравнения, площадь 100-квартирного дома составляет в среднем 6 тысяч кв м), и по количеству учащихся – их будет 1350.

Проект оригинальный, необычный, нетиповой. Здание имеет сложную конфигурацию, что связано с существующей геометрией земельного участка, соблюдением требований инсоляции школьных помещений и необходимостью разделить начальную школу и среднюю/старшую школу. Начальная школа будет располагаться в отдельном "крыле" со своими спортивными залами и универсальными помещениями для групп продлённого дня. В последних предусмотрена возможность для дневного сна.

Здание строится из трёхслойных железобетонных панелей производства завода "Строийндустрия КСМ". По всему фасаду выполняется "ленточное" остекление. Можно с уверенностью сказать, что в новой школе будет и тепло, и светло.

Все помещения школы будут светлыми и очень просторными. К примеру, актовый зал рассчитан на 870 мест, столовая на 480 мест, конференц-зал на 150 мест. Спортивных залов будет четыре, плюс тренажёрный зал и тир. Два зала будут располагаться в "крыле" для начальной школы, остальные - для среднего и старшего звена. Большой спортивный зал, укомплектованный зрительскими трибунами, позволит не только проводить в нём занятия, но и соревнования республиканского уровня.

Ещё одна отличительная черта новой школы – наличие в ней специальной школьной лаборатории "Роснано". Такие лаборатории, направленные на развитие образования, в первую очередь естественнонаучного, всё чаще появляются в новых российских школах. Для Карелии – это первый опыт.

Вокруг школы предусмотрена большая благоустроенная территория с площадками для лёгкой атлетики, игры в волейбол и баскетбол, теннисным кортом и, конечно, школьным стадионом. Для учеников младших классов будет обустроена собственная игровая площадка.

Первых учеников школа примет в 2021 году.

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