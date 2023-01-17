Компания «КСМ» продолжает строительство школы в Медвежьегорске

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец текущего года.

Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки, собрав съёмки 16 месяцев строительства (с октября 2021 года по январь 2023 года) в один двухминутный таймлапс.

На площадку строители зашли в июле 2021 года, первым этапом стал снос здания старой школы. В настоящее время основные работы на объекте — это непосредственно возведение здания школы. Здание монолитное, фасады выполнены из трёхслойных ж/б панелей. Этажность переменная — 3-4 этажа. Общая площадь здания — порядка 30 тыс. кв. м.

На блоке А (площадью 36 на 66 м) завершен монтаж монолитных конструкций всех 4-х этажей, выполнен монтаж навесных стеновых панелей, установлены окна и витражи, выполнены перегородки из газобетона, завершаются кровельные работы. Строители приступили к устройству вентиляции, внутренних электрических сетей, а в подвале блока ведутся работы по устройству канализации, водопровода и отопления. В течение месяца этот блок будет подключён к теплу.

В блоке А, помимо учебных классов, будет размещаться входная зона, медицинский блок, лазерный тир, кружковые помещения, библиотека и медиа-центр площадью более 600 кв. м., актовый зал площадью порядка 500 кв. м.

На блоке Б (57 на 47 метров) Завершён монтаж монолитных конструкций и монтаж навесных стеновых панелей. Выполняются кровельные работы, а также монтаж окон и витражей.

В блоке Б расположится школьная столовая на 550 мест (площадью более 1000 кв. м.), 6 спортивных залов (в том числе, зал для детей с ограниченными возможностями здоровья, тренажёрный зал, зал для хореографии и зал для подвижных игр), кабинеты администрации и учебные классы.

На блоке В (121 на 28 метров) монтаж монолитных конструкций и монтаж навесных стеновых панелей планируется завершить в феврале, а закрытие контура (монтаж окон и витражей) намечено на вторую половину марта.

Блок В полностью отведён под учебные классы.

Сейчас на объекте одновременно трудятся порядка 50 человек, но с началом масштабных работ по устройству внутренних инженерных сетей, внутренней отделке, их число значительно увеличится.

Напомним, что новая школа рассчитана на 1100 учащихся, учиться в ней будут дети с 5 по 11 класс, 44 класса по 25 человек.

Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик — компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

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