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Новости. Общество
12:35, 30 Апреля 2019

Компания "КСМ" провела субботник в микрорайоне Древлянка-7

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Субботник на территории Новодревлянского сквера становится доброй традицией.

Компания "КСМ" совместно с управляющей компанией "КСМ-Комфорт" проводит его не в первый раз. Только теперь территория уборки значительно увеличилась – сам сквер, территория вокруг недавно построенного детского сада, газоны и тротуары жилых комплексов "Гармония" и "Уютный". Микрорайон Древлянка-7 к лету готов!

Субботник получился не только полезным, но и приятным. После работы участники отдыхали, общались и угощались кашей из полевой кухни. А для детей была организована большая развлекательная программа с активными играми, мыльными пузырями, аквагримом и сахарной ватой.

Еще раз спасибо всем, кто пришел. И, уважаемые горожане, берите пример. Чистота, порядок и комфорт в ваших дворах – в ваших руках!

Больше фото с субботника здесь и здесь.

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